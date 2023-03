Renfield, Nicolas Cage è pronto a interpretare Dracula nell'eventuale sequel

Nicolas Cage desiderava Renfield per la possibilità di "capire la psiche" di Dracula, e in un recente intervento ha dichiarato altresì di voler interpretare ancora una volta la celebre figura gotica in un eventuale sequel del film di Chris McKay.

Alla domanda se il progetto sarebbe continuato, questa è stata la risposta di Cage: "Se vorranno farlo, perché no. Voglio dire, sono contento del tempo che ho avuto a disposizione per interpretare Dracula in questo film dell'Universal, e mi è piaciuto molto supportare Nic", ossia Nicholas Hoult, l'interprete di Renfield stesso. "Era da un po' che desideravo lavorare di nuovo insieme a lui. Sul set di The Weather Man ci siamo divertiti parecchio".

Ha inoltre aggiunto: "Penso che il lavoro svolto nella creazione del personaggio sia totalmente inedito, perciò sono davvero entusiasta di aver partecipato al progetto", per poi definirsi "non intimidito dalla simbiosi col regista Chris McKay: "Non mi ha affatto intimidito, perché il mio Dracula è – sai, sono sicuro che Bela Lugosi sia stato fantastico nel suo ruolo, con oltre un miliardo di spettatori; eppure, non era il mio Dracula, tutto qui". Nato nel 1882, Lugosi esordì a Broadway nell'adattamento teatrale del romanzo Dracula di Bram Stoker, per poi interpretare lo stesso ruolo nell'omonimo film del 1931, sempre dell'Universal Pictures. In definitiva, "non ho avvertito nessun senso di sfida nella richiesta di interpretare Dracula, così inflazionato nelle pellicole precedenti. Ho pensato che avrei potuto apportare non poche novità alla sua figura".

Tuttavia, l'entusiasmo per il film non è totale: Nicolas Cage ha notato di non avere "molto screen time" in Renfield.