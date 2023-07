Renfield, Nicolas Cage avrebbe potuto essere Dracula in un altro film

Gli appassionati di commedie horror hanno avuto il piacere di poter vedere Nicolas Cage vestire i panni di Dracula in Renfield, commedia horror diretta da Chris McKay. Pare però che, prima di doverlo interpretare lì, l'attore fosse stato vicinissimo a vestire ad essere il principe delle tenebre in un altro film.

E' raro che un attore venga chiamato per interpretare lo stesso personaggio in due film differenti. Pare che questo sia successo a Nicolas Cage al quale fu proposto di recitare nelle vesti di Dracula per due prodotti totalmente diversi tra loro. 14 anni fa, infatti, pare che Cage sia stato contattato dal regista horror James Wan per interpretare il personaggio nell'adattamento in lavorazione dei videogiochi di Castlevania. Anni dopo fu confermata l'archiviazione del progetto che è rimasto nelle menti dei produttori per diverso tempo.

Nicolas Cage aveva già recitato in un vampire movie, confermando quanto abbia il "volto giusto" per diventare personaggi così macabri ma allo stesso tempo surreali. "Cage e io abbiamo parlato molti anni fa di interpretare Dracula nel mio (defunto) Castlevania, quindi è bello vedere che finalmente ha avuto la possibilità di interpretare il Principe delle Tenebre" ha commentato Wan, dichiarando anche come la sua versione di Dracula sarebbe stata un pò diversa rispetto a quella pop proposta in Renfield.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Renfield. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!