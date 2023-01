Renfield, Nicolas Cage si è ispirato al Conte Orlok di Max Schreck:'Ci ho provato'

Una delle performance maggiormente attese del futuro prossimo di Nicolas Cage è Dracula, personaggio iconico che l'attore interpreterà in Renfield. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Empire, Cage ha parlato del suo approccio al personaggio e delle differenze rispetto all'immaginario popolare.

Una grande fonte d'ispirazione è stata il Conte Orlok di Max Schreck in Nosferatu il vampiro:"Ho notato tutti questi piccoli gesti che per gli standard odierni sono 'esagerati'. Quando Max Schreck lo fa [schiocca il polso e allunga le dita] e sbuffa nel fumo ho pensato 'Che cos'è? È danza? Cosa sta trasmettendo lì?'. Ho detto a Chris McKay che volevo davvero trovare un punto in cui inserirlo in Renfield. Non ho visto il film quindi non so se l'hanno tenuto ma ci ho provato. È un film in gran parte in studio, quindi volevo giocare un po' sul 'Come posso farla franca qui?'. Se interpreti Dracula hai molta libertà d'azione".

Il cast del film è completato da Awkwafina, Ben Schwartz e una vecchia conoscenza di Cage, Nicholas Hoult, con cui aveva già recitato nel 2005 in The Weather Man; Hoult ha elogiato Nicolas Cage, affermando che non esistono due profili maggiormente iconici di Cage e Dracula già recitato nel 2005 in The Weather Man.

"Quando ho avuto un'idea della direzione in cui McKay [Chris, il regista del film] volesse andare, ho capito che il film ha uno spirito comico e da pop art. Così ho pensato 'Questo sarà un Dracula pop art'. Warhol ha fatto un fantastico Dracula nero su nero. Questo è in quell'ottica" ha dichiarato Cage, riferendosi ad un Dracula pop art.