Renfield, Nicolas Cage sarà Dracula:'Mi sono ispirato anche a Christopher Lee'

Nicolas Cage in questi giorni ha partecipato al Toronto International Film Festival e ha rilasciato alcune dichiarazioni su Renfield, il nuovo film in cui interpreta Dracula, al fianco di Nicholas Hoult. Cage ha raccontato in che modo si è avvicinato al personaggio e a cosa si è ispirato per l'occasione.

La trama di Renfield sposta l'attenzione dall'iconico Dracula al suo devoto servitore, R.M. Renfield, che inizia a mettere in discussione la propria esistenza al servizio del leggendario vampiro.



Renfield cerca di buttarsi il passato alle spalle e si trasferisce a New Orleans, ma quando Dracula si accorge della sua assenza gli metterà i bastoni tra le ruote.

Il ruolo di Dracula è stato affidato a Nicolas Cage, che ha parlato delle ispirazioni legate al personaggio, citando svariati nomi, tra cui August Coppola e soprattutto Christopher Lee, uno degli attori più conosciuti ad aver vestito i panni di Dracula in passato, nei film Hammer. Le riprese di Renfield si sono concluse lo scorso mese di aprile.



In passato Cage aveva citato anche David Bowie e suo padre come ispirazioni per il personaggio. Tutti questi riferimenti sembrano aver galvanizzato ulteriormente i fan, che non vedono l'ora di poter assistere alla performance di Cage in Renfield.

Nel cast, oltre a Nicholas Hoult e lo stesso Nicolas Cage, ci saranno anche Awkwafina, Ben Schwartz, Brandon Scott e Adrian Martinez.



Ben Schwartz è rimasto scioccato da Nicolas Cage e dalla sua interpretazione sul set, come ha dichiarato l'attore in una recente intervista.