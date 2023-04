Renfield, Nicolas Cage confessa: 'Accettavo ogni tipo di film per pagare i debiti'

Nicolas Cage si è sempre contraddistinto per una carriera travagliata e, a volte, per scelte abbastanza discutibili. In occasione della promozione di Renfield, l'attore ha confessato quanto l'aver accettato alcuni ruoli sia stato legato ad alcuni importanti debiti che aveva da ripagare.

Non è un caso ad Hollywood che alcuni attori si riducano ad accettare parti non all'altezza per compensare problemi economici di vario tipo. A causa del crollo del mercato immobiliare Nicolas Cage fu costretto a dover ripagare un debito di 6 milioni dollari non avendo mai presentato istanza di fallimento. "Avevo investito troppo nel settore immobiliare. Il mercato è crollato e non sono riuscito a uscire in tempo", ha detto Cage. “Li ho rimborsati tutti, ma erano circa $ 6 milioni".

Cage ha ammesso quanto, a salvargli la vita in quel periodo fosse stato il lavoro e il fatto che fosse costantemente impegnato su set in giro per il mondo. In una recente intervista Cage ha riparlato addirittura del suo primo vampire movie, Stress da Vampiro, che lo costrinse a mangiare insetti. "Il lavoro è sempre stato il mio angelo custode", ha detto “Potrebbe non essere stata una blue chip, ma funzionava comunque" ha continuato. In quel periodo Cage arrivava a girare anche 4 film l'anno, diventando una delle star più affermate nei film di serie B e di cassetta.

In previsione dell'uscita del film Nicolas Cage e Nicholas Hoult hanno elogiato le rispettive performance in Renfield aumentando l'attesa dei fan nei confronti del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!