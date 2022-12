Renfield, di Nicolas Cage, classificato R tra: sangue, droga e violenza

Nonostante l'annunciato Dracula pop-art di Nicolas Cage, il film diretto da Chris McKay ha avuto la sua classificazione R dalla MPAA. Con un cast che continua a raccontare il progetto come un qualcosa di bizzarro e caricaturale, pare non mancheranno scene di violenza, droghe e sangue.

Al fianco del già citato Cage, protagonista del film è a Nicolas Hoult che, stanco di servire il Conte Dracula, è intenzionato a cambiare vita. Nato da una proposta del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, le riprese del film hanno avuto inizio a febbraio di quest'anno, subendo non poche interruzioni. Dopo aver dovuto fare i conti anche con il furto, subito da una 20ina di veicoli della produzione presenti sul set, le riprese di Renfield hanno trovato una fine ed ora non resta che attendere aprile 2023.



In questi mesi di attesa, cercheremo di carpire quanto più possibile sul film, attraverso le varie dichiarazioni del cast. Proprio lo stesso Cage, in una recente intervista, ha parlato un po' del suo Dracula, raccontando: ''Quando ho capito dove McKay voleva arrivare, mi sono reso conto che il film avrebbe avuto un'attitudine comica, così ho pensato: Questo sarà un Dracula pop-art. Warhol ha fatto un grande Dracula nero su nero. Questo film rientra nel filone di Warhol!''.

Insomma, tra classificazioni R e promesse di pop-art, non resta che aspettare - pazientemente - l'uscita nelle sale di Renfield!