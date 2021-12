Renfield, Nicolas Cage sarà Dracula nel film con Nicholas Hoult!

C'è un ruolo in cui non vorremmo vedere Nicolas Cage? La risposta è di quelle scontate: siamo piuttosto sicuri che buona parte del mondo vedrebbe la star di Con Air come protagonista ideale di qualsivoglia produzione, da Biancaneve a Harry Potter! Sogni a parte, i fan del nipote di Francis Ford Coppola stanno per ricevere un nuovo, gradito regalo.

Cage è infatti stato annunciato proprio in queste ore nel cast di Renfield, il film incentrato sull'aiutante di Dracula che vedrà come protagonista Nicholas Hoult: l'attore di X-Men e The Great darà volto al protagonista della storia, con Cage che andrà invece a indossare i panni proprio del celebre vampiro interpretato in passato da star come Bela Lugosi e Christopher Lee!

La sceneggiatura di Reinfield sarà basata su un'idea di Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible), ma della scrittura si occuperà Ryan Ridley; ancora nessun dettaglio è trapelato al momento sulla trama, se non che si tratterà di una storia piuttosto violenta e incentrata, appunto, sul personaggio già interpretato da Dwight Frye nel leggendario Dracula con Bela Lugosi del 1931 e da Tom Waits nel film di Francis Ford Coppola del 1992.

Cosa ne pensate? Vi incuriosisce il progetto? Siete contenti del coinvolgimento di Nicolas Cage? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto Robert Kirkman su Reinfield.