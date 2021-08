Renfield, Nicholas Hoult protagonista del film di Robert Kirkman sull'aiutante di Dracula

Stando a quanto riporta l'affidabilissimo Deadline, il lanciatissimo e apprezzato Nicholas Hoult (X-Men, Tolkien) vestirà i panni del protagonista titolare dell'annunciato Renfield diretto da Chris McKay e ideato da Robert Kirkman, spin-off dedicato all'omonimo personaggio aiutante del Conte Dracula nel romanzo di Bram Stoker.

Stando sempre al pezzo di Deadline, il film dovrebbe essere ambientato in tempi moderni e non seguire dunque la stessa epoca gotica del romanzo originale, trattandosi in sostanza di una rilettura dell'opera in chiave contemporanea e vissuta attraverso gli occhi dell'aiutante del Conte.



Nel romanzo di Bram Stoker, Renfield è il fedele servitore di Dracula, è internato in un manicomio e ha l'ossessione di bere sangue. Sul film Robert Kirkman, che ha anche molti piani per il futuro di Invincible, ha spiegato:

"Stiamo facendo questo fantastico film per Universal, che si concentra su Renfield. È una storia su di lui che è lo scagnozzo di Dracula, e su quanto il suo sia un lavoro di m***a. È una commedia divertente, estremamente violenta, perché io ho una fissa ed è quella per la violenza."

La sceneggiatura di Renfield, basata su un'idea di Robert Kirkman, è scritta da Ryan Ridley. Il creatore di The Walking Dead e Invincible figura tra i produttori, per Skybound Entertainment, insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Samantha Nisenboim sarà invece produttrice esecutiva.