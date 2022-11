Renfield, Nicholas Hoult:'Non esistono due cose più iconiche di Dracula e Nicolas Cage'

Nicolas Cage sta per tornare sul grande schermo in un ruolo ambito come quello di Dracula nel film Renfield, diretto da Chris McKay, con Nicholas Hoult giovane scagnozzo al fianco del più esperto collega. Si tratta della seconda collaborazione tra Cage e Hoult dopo quella del 2005 nel film The Weather Man.

Le riprese di Renfield si sono concluse e di recente Nicholas Hoult è stato intervistato da The Hollywood Reporter, e ha raccontato l'esperienza vissuta sul set del film:"Mi sono sentito così fortunato a tornare sul set con lui perché sono un suo fan. Ma lavorare con lui che interpreta Dracula, non credo esistano due cose più iconiche di Nic Cage e Dracula. E unirle, essere nelle scene con lui e trarne ispirazione con tutto ciò che apporta al personaggio. Il divertimento, la dedizione, l'amore per la recitazione. Ho adorato ogni singolo momento".



L'elogio di Hoult si prolunga anche nei riguardi dell'uomo:"Come persona è un'anima così pura con cui stare, e sono entusiasta che le persone guardino cos'ha fatto. È originale ma è intriso di molta storia, storia di Dracula e folklore. Quindi è eccitante anche se ha un tono molto bizzarro ed elevato per una commedia d'azione".



Nel cast di Renfield anche Awkwafina e Ben Schwartz. Nicolas Cage si è ispirato a Christopher Lee, come ha lui stesso dichiarato di recente in un'intervista, per poter rappresentare al meglio un personaggio largamente rappresentato sul grande schermo.