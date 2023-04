Renfield, Robert Kirkman anticipa: 'Mi piacerebbe espandere questo universo di mostri'

Robert Kirkman aveva già parlato della possibilità che il vampiro interpretato da Nicolas Cage facesse parte di un progetto più ampio:Renfield appartiene al Dark Universe di Universal?

Pare che la nuova versione meno convenzionale del Conte Dracula fosse inizialmente nei piani di Kirkman quando iniziò la sua collaborazione con il Dark Universe, ma di fatto il ruolo di Renfield nel 2023 potrebbe essere diverso: il vampiro di Nicolas Cage potrebbe sondare il terreno per l'arrivo di nuovi mostri poco convenzionali al cinema.

Sul destino di Universal Monsters, Kirkman ha detto a Screen Rant: "Niente di cui potrei parlare pubblicamente o altro. Non c'è mai niente di sicuro al 100%, ma lavorare con la Universal e avere il rapporto con loro che ho mi porta a parlarne costantemente. È qualcosa che mi piacerebbe sicuramente fare".

In Relfield, il protagonista è l'omonimo servitore mangia mosche interpretato da Nicholas Hoult torturato dal capo più narcisista e terribile della storia: il conte Dracula. Diretto sequel di Dracula del 1931, Renfield è una dark comedy che accantona il lato horror per prediligere la commedia. Il film arriverà nelle sale italiane il 27 aprile 2023.

Dopo un avvio piuttosto deludente con The Mummy nel 2017, il progetto di espandere il Dark Universe ha proseguito a rilento fino al 2020 con The Invisible Man. Universal si è addentrata di nuovo nel mondo oscuro con Dracula: prima con Renfield e poi con The Last Voyage of Demeter, che racconta il viaggio sanguinoso della bara di Dracula dalla Romania fino al Regno Unito come si vede nel trailer di The Last Voyage of Demeter.

Nuovi mostri sono in arrivo in casa Universal?