Renfield, il Dracula di Nicolas Cage è un vero gentleman nelle nuove foto

Aprile sembra sempre troppo lontano, quando si pensa a Renfield: il film in cui Nicolas Cage darà volto a Dracula farà il suo esordio in primavera, ma noi non stiamo nella pelle all'idea di poter ammirare la star di Con Air in un ruolo che rischia di diventare iconico ancor prima dell'esordio in sala, come confermano le nuove foto.

Nonostante Cage abbia recentemente precisato che il suo Dracula non avrà molto screentime, infatti, è prevedibile che il nostro sia destinato a rubare la scena durante le sue apparizioni: le foto pubblicate in queste ore ci permettono dunque di consolidare le nostre impressioni, mostrandoci un Cage vampiro prima capace di levitare con fare intimidatorio e poi di comportarsi da vero gentleman, facendo addirittura il baciamano alle signore.

Dracula a parte, c'è ovviamente il vero protagonista del film: stiamo parlando di Nicholas Hoult, che nelle nuove foto compare in compagnia di Awkwafina a formare la coppia le cui vicende faranno da traino all'intero film; la trama di Renfield vede infatti lo storico aiutante di Dracula innamorarsi di una ragazza e decidere per questo motivo di lasciare la sua storica occupazione, incontrando ovviamente la decisa opposizione del suo "datore di lavoro".

E voi, cosa vi aspettate da questo film? Credete che Nicolas Cage possa effettivamente portare qualcosa di nuovo a un personaggio già interpretato da mostri sacri come Christopher Lee e Gary Oldman? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo il trailer ufficiale di Renfield.