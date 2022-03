Renfield, ecco il Dracula di Nicolas Cage nelle prime foto dal set!

Nicolas Cage sta vivendo un vero e proprio rinascimento: la star di The Family Man, dopo anni passati a barcamenarsi tra film di discutibile fattura (anche per far fronte ad alcuni problemi personali) è tornata a farsi valere indovinando finalmente un po' di progetti come il recente Pig e, si spera, questo tanto atteso Renfield.

Il film il cui protagonista sarà interpretato da Nicholas Hoult ruoterà intorno alle vicende del personaggio che dà il titolo all'opera, uno scagnozzo di Dracula partorito, proprio come il leggendario vampiro, dalla penna del grandissimo Bram Stoker.

Per un Nicholas Hoult nei panni di Renfield, dunque, c'è un Nicolas Cage atteso da uno dei ruoli dal potenziale più alto della sua intera carriera: sarà proprio la star di Con Air, come annunciato nei mesi scorsi, a calarsi nei panni di Dracula, in quella che immaginiamo si presenterà come una versione decisamente meno impegnativa di quelle, ormai entrate nella storia della settima arte, di attori come Bela Lugosi e Christopher Lee.

Rivisitazione in chiave leggera non vuol dire, ovviamente, calo di qualità: per cominciare a farci un'idea di ciò che vedremo in Renfield, dunque, ecco le prime foto di Nicolas Cage nei panni di Dracula. Cosa ne dite? Vi sembra convincente? Noi non stiamo più nella pelle dalla curiosità! Vi ricordiamo, intanto, che anche Awkwafina farà parte del cast di Renfield.