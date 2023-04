Renfield, disponibile a sorpresa il videogioco tie-in su Steam

Renfield arriverà in sala il prossimo 25 maggio 2023, e a poco più di un mese di distanza il canale YouTube di Skybound Games ha rivelato a sorpresa il videogioco tie-in ufficiale ispirato alla pellicola: si chiamerà Renfield: Bring Your Own Blood, traducibile in "Porta il tuo stesso sangue".

"Lavorare per Dracula fa schifo" si legge all'inizio del trailer, dopodiché: "Le ore sono lunghe", "il dolore è terribile" e "sei ricoperto di sangue", a cui si aggiungono molte altre frasi mentre abbiamo un primo sguardo sul gameplay.

Così scrive Skybound Games come descrizione del video: "Renfield: Bring Your Own Blood è un'avventura per giocatore singolo alimentata da bug che combina la semplicità del gameplay one-touch con un'azione frenetica e basata su dungeon, in pieno stile roguelite. Con livelli unici, dozzine di nemici, boss diabolici e armi sufficienti per una furia dannatamente gentile, Renfield: Bring Your Own Blood ti mostra i vantaggi e gli svantaggi dell'essere l'impiegato numero 1 del boss più esigente della storia: Dracula". Segue il link allo store Steam nel quale è già possibile acquistare il videogioco al prezzo di 4,99 dollari. A proposito, quali sono le differenze tra roguelike e roguelite?

"Il nostro team è così entusiasta di portare la nostra esperienza in giochi divertenti, in stile retrò e pieni di umorismo selvaggio nel fantastico mondo di Renfield" ha aggiunto James Deighan, fondatore dell'agenzia videoludica Mega Cat Studios. "È un'incredibile opportunità per lavorare in sinergia con Skybound, Universal Games e le piattaforme digitali".

E non è certo l'unica sperimentazione creativa incentrata sul film di Chris McKay: ecco la versione di Cage di Renfield in stile face/off.