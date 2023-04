Sarà Renfield a dare una nuova vita all'universo horror di Universal?

Renfield è pronto a debuttare sul grande schermo: la pellicola dedicata al servitore di Dracula con Nicholas Cage potrebbe essere il primo passo per l'Universal di riprendere con successo il Dark Universe.

Renfield è il sequel diretto di Dracula del 1931, ma la pellicola del 2023 si differenzia dal film originale per le sfumature più comedy. Se il goffo Renfield provoca qualche risata, il vampiro di Nicholas Cage un po' meno perché il lato horror della pellicola è tutto frutto di un tentativo di Universal di riprendere il Dark Universe iniziato e finito con La Mummia di Tom Cruise.

A confermarlo è Robert Kirkman, autore dei fumetti su cui si base il sequel con Nicholas Cage, ai microfoni di ComicBook: "stavo lavorando con la Universal. Sapevo che stavano facendo un sacco di cose eccitanti per i mostri della Universal, e volevo farne parte. Stavo cercando di trovare un modo unico per raccontare Dracula che fosse un po' fuori dai sentieri battuti - sottolinea Kirkman - . Nel 2019, il Dark Universe era appena nato e dunque non volevano rischiare con Dracula".

Se il tentativo di riprendere il Dark Universe dovesse andare in porto al botteghino, dobbiamo aspettarci un secondo film dedicato al servo di Dracula? In un possibile sequel di Renfield Nicholas Cage non vede l'ora di esplorare la psiche del vampiro!

"Penso che ci sia molto potenziale lì - afferma Kirkman - Ci sono molte opportunità per espandere e scoprire aspetti inediti dei personaggi che sono in Renfield e anche per esplorare l'universo di Renfield. Dovremo solo vedere se il film funzionerà".



La trama di Renfield si concentra sull'omonimo servitore mangiamosche di Dracula. Renfield, solitamente raffigurato come brutto e deforme, nell'omonimo film ha il volto giovane e bello di Nicholas Hoult (The Menù) e consegna giornalmente vittime al vampiro più famoso di sempre fino a quando non si rende conto che il suo rapporto con Dracula è tossico: il trailer di Renfield mostra i goffi tentativi da parte del giovane di liberarsi del suo "capo" succhiasangue. Ce la farà Renfield a ribellarsi al suo Padrone?

Renfield arriva al cinema il 25 maggio!