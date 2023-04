Renfield, Awkwafina parla della sua esperienza sul set: "Tantissimo sangue!"

In una recente intervista a Collider, Awkwafina (pseudonimo di Nora Lum) ha ricordato la sua esperienza di interpretare l'ufficiale di polizia Rebecca Quincy sul set di Renfield, nel quale ha lavorato in sinergia con attori del calibro di Nicolas Cage e Nicholas Hoult.

"Penso che Chris [McKay] abbia sempre avuto un'idea molto cruenta sulla storia da realizzare" ha dichiarato Awkwafina. "Non sapevo quanto sangue sarebbe stato coinvolto, fino a quando non stavano girando e ho pensato: 'Wow, ce n'è davvero un sacco!'. In ogni caso, probabilmente ha pianificato fin dall'inizio una quantità così considerevole di sangue". Alla domanda se fosse mai stata coinvolta in scene simili, questa è stata la sua risposta: "Be', sicuramente non ho mai fatto parte di un film horror. Ho partecipato a molti film d'azione, ma il vantaggio di Renfield è che avesse un fantastico team di effetti speciali. Molti sono stati reali, ottenuti attraverso trucchi, petardi e cose del genere. Senza contare le fiamme e tutti gli altri espedienti con cui ho lavorato. Inoltre, la nostra squadra di stuntman è davvero fantastica". Era il dicembre 2021 quando arrivò l'annuncio che Awkwafina avrebbe recitato in Renfield.

Riguardo il rapporto con Nicolas Cage, infine, "ho pensato che non sarebbe stato affatto bello entrare in scena con un comportamento del tipo: 'Oh mio Dio'. Ma penso che dopo un paio di volte... Voglio dire, è una persona davvero gentile, e così coinvolta nel suo lavoro da risultare affabile tanto con il tempo e con se stesso. È stato un vero piacere. Quindi sì, ho davvero apprezzato il modo in cui, hai presente, io, Nic e Nic passavano da una scena all'altra in modo davvero fantastico".

Per approfondire l'argomento in attesa del 25 maggio 2023, ecco il trailer finale di Renfield.