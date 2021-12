Renfield, Awkwafina nel cast dello spin-off di Dracula con Nicolas Cage e Nicholas Hoult

Da Shang-Chi a Dracula: Awkwafina si aggiunge al cast di Renfield, lo spin-off di Dracula che conta già e Nicholas Hoult. tra i suoi protagonisti Nicolas Cage.

Continua ad arricchirsi il cast di Renfield, lo spin-off di Dracula in sviluppo per Universal pictures.

Basato su una storia del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e diretto da Chris McKay, il film sarà incentrato sull'omonimo personaggio dell'opera di Bram Stoker, che per l'occasione sarà interpretato da Nicholas Hoult.

È notizia di poco fa, tuttavia, che ai due attori si andrà ad aggiungere anche la star di Crazy Rich Asians e Shang-Chi Awkwafina, in un ruolo ancora non precisato.

La sceneggiatura della pellicola è affidata a Ryan Ridley (Community, Rick and Morty), mentre tra i produttori troviamo la collaboratrice di McKay Samantha Nisenboim, David Alpert, Bryan e Sean Furst e Robert Kirkman.

"Stiamo realizzando questo incredibile film per Universal che si concentra su Renfield. È una storia su di lui, che sarebbe lo scagnozzo di Dracula, e su quanto il suo sia un lavoro davvero di m***a. È una commedia divertente, molto violenta, perché se io ho una fissa è quella per la violenza" affermava proprio Kirman in un'intervista.

Al momento non abbiamo dettagli sul film, ma pare che Renfield possa essere ambientato ai giorni nostri, e quindi non essere un period movie.