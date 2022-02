Renfield: un'attrice di The Punisher nel cast della commedia horror con Nicolas Cage

Secondo quanto riportato da Deadline, Shohreh Aghdashloo si è unita al cast di Renfield, comedy horror sulla figura di Dracula diretta da Chris McKay e tratta da una storia originale di Robert Kirkman, il fumettista dietro The Walking Dead. L'attrice, vincitrice del Premio Emmy per Casa Saddham, era apparsa anche nella serie Marvel The Punisher.

L'attrice iraniana è apparsa in numerosissime serie televisive di successo come The Expanse e la serie Marvel Netflix dedicata a The Punisher, mentre di recente l'abbiamo vista nel cast di doppiatori di Arcane, serie animata Netflix che ha conquistato una buona fetta di appassionati. Sul suo ruolo in Renfield non sono stati però svelati ulteriori dettagli.

Immaginate un film su Dracula. Direte: “Ne hanno fatti a migliaia”. Ora immaginate che a interpretare il Principe delle Tenebre, stavolta, sia quel pazzo sconclusionato di Nicolas Cage. Attore della grande Hollywood a lungo sottovalutato, che dopo diversi flop nel blockbuster si è buttato, con successo, su una nuova wave del cinema indie, con progetti visti, che stiamo vedendo e che vedremo come Mandy (2018) di Panos Cosmatos, Pig (2021) di Michael Sarnosky e The Unbearable Weight of Massive Talent (2021) di Tom Gormican, in cui interpreterà sé stesso. Ora, da ultimo, immaginate che a scrivere quella che suona a tutti gli effetti come una comedy horror sia il padre di The Walking Dead: Robert Kirkman.

Nel cast di Renfield anche Ben Schwartz, che tra non molto (dall'8 aprile 2022) sarà di nuovo al cinema con il sequel di Sonic - Il Film. Mentre in precedenza nel cast era entrata Awkwafina. Con tutte queste premesse, è probabile che ci troveremo davanti a un progetto semplicemente folle, ricco delle più diverse contaminazioni. Insomma, la comedy horror che mancava nell’almanacco filmografico di Nicolas Cage.

Renfield non ha ancora una data d'uscita ufficiale.