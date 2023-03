Renfield, arrivano 3 nuovi spot TV: il rapporto tra lui e Dracula è sempre più tossico

Nelle ultime foto del set di Renfield Dracula appare in una veste da vero gentiluomo. I 3 spot TV appena usciti mostrano però un rapporto tra lui e Renfield non proprio rose e fiori.

Tutti e tre gli spot mostrano un aspetto altamente comico della storia tra i due protagonisti. Renfield (interpretato da Nicholas Hoult) infatti vorrebbe terminare la loro 'relazione tossica', ma il tentativo si rivela non proprio facile. Renfield è, per chiarezza, il servo di Dracula. Ma evidentemente il rapporto si è trasformato in una tirannia inaccettabile. Nel frattempo, Renfield incontra Rebecca Quincy, di cui si innamorerà subito. A maggior ragione, tale rapporto opprimente con Dracula dovrà terminare, o cambiare.

La storia è però intrisa di commedia: il Dracula di Nicolas Cage infatti segue una storia tutta sua, e a tratti è assolutamente esilarante nella sua devozione al "Signor Oscuro". Per il ruolo, sul quale c'è molto hype da parte del pubblico, l'attore ha dichiarato di essersi ispirato a David Bowie, Christopher Lee, ma anche al Conte Orlok di Max Schrek.

Insomma, i riferimenti di Cage sono numerosi e molto specifici, tanto da aumentare ancora di più le aspettative sulla sua performance. L'attore ha inoltre affermato che il suo sarà un Dracula pop-art, in riferimento al "grande Dracula nero su nero di Warhol".

Per concludere, vi ricordiamo che Renfield uscirà nelle sale il 14 Aprile.