Renfield, annunciata la data d'uscita dello spin-off di Dracula con Nicholas Hoult

Finalmente conosciamo la data d'uscita di Renfield, il peculiare film spin-off di Dracula che avrà tra i suoi protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage.

Ad annunciarlo la stessa casa di produzione della pellicola, la Universal Pictures, che ha stabilito come data di debutto di Renfield nelle sale il 14 aprile 2023.

Il film, diretto da Chris McKay (Lego Batman - Il film, La guerra di domani) e scritto da Ryan Ridley (Mad Max: Fury Road, Rick and Morty) su un soggetto del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, avrà come protagonista l'omonimo personaggio dell'opera di Brahm Stoker, ovvero lo scagnozzo di Dracula.

Come recita infatti la sinossi ufficiale del lungometraggio "Renfield è costretto a procurare le prede al suo padrone e far tutto ciò che gli viene ordinato, non importa quanto degradanti siano le richieste. Ma adesso, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto per scoprire se c'è una vita lontano dall'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a comprendere come mettere fine alla sua co-dipendenza da lui".

Nel cast di Renfield, al fianco di Hoult (Renfield) e Cage (Dracula) vedremo anche l'attrice di Shang-Chi Awkwafina, la star di Sonic Ben Schwartz, e l'attore di Focus - Niente è come sembra Adrian Martinez.