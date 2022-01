Renfield, anche Adrian Martinez nella comedy horror di Robert Kirkman con Nicolas Cage

Finora non si sa ancora molto di Renfield, comedy horror sulla figura di Dracula diretta da Chris McKay e tratta da una storia originale di Robert Kirkman, il fumettista dietro The Walking Dead. È nota però la trama e questo cast già stellare in rapida crescita: Nicolas Cage, Nicholas Hoult e ora anche Adrian Martinez, che conoscete sicuramente.

Immaginate un film su Dracula. Direte: “Ne hanno fatti a migliaia”. Ora immaginate che a interpretare il Principe delle Tenebre, stavolta, sia quel pazzo sconclusionato di Nicolas Cage. Attore della grande Hollywood a lungo sottovalutato, che dopo diversi flop nel blockbuster si è buttato, con successo, su una nuova wave del cinema indie, con progetti visti, che stiamo vedendo e che vedremo come Mandy (2018) di Panos Cosmatos, Pig (2021) di Michael Sarnosky e The Unbearable Weight of Massive Talent (2021) di Tom Gormican, in cui interpreterà sé stesso. Ora, da ultimo, immaginate che a scrivere quella che suona a tutti gli effetti come una comedy horror sia il padre di The Walking Dead: Robert Kirkman.

Sommando tutto otterrete Renfield, film di Chris McKay col protagonista omonimo interpretato da Nicholas Hoult, già visto in Mad Max: Fury Road e ne La Favorita di Yorgos Lanthimos. Per secoli lacché di Dracula, Renfield si è ormai stancato di questa vita, deciso ad abbandonarla. Lo scagnozzo troverà una nuova prospettiva di vita e forse anche la redenzione quando si innamorerà dell'esuberante e perennemente arrabbiata Rebecca Quincy, poliziotta del traffico. Nel ruolo di Rebecca in questo film della Universal, si aggiunge anche Awkwafina: attrice, comica e rapper statunitense.

Era notizia recente l’ingresso di Ben Schwartz nel cast di Renfield, ma ora un nuovo volto spicca nel progetto dopo aver appena firmato per partecipare al film: quello di un caratterista, il cui nome potrebbe non dirvi nulla ma che riconoscerete senz’altro per alcuni ruoli più noti, nel mezzo di circa un centinaio di film già interpretati dall’inizio della sua carriera. Si tratta di Adrian Martinez, eterno comprimario, i cui ruoli più importanti sono stati quelli ne I sogni segreti di Walter Mitty (2013), diretto e interpretato da Ben Stiller – con Martinez che gli faceva da assistente nella camera oscura di Life – e in Focus - Niente è come sembra, film del 2015 con protagonisti Will Smith e Margot Robbie nel ruolo di due truffatori.

Adrian Martinez interpreterà il poliziotto partner di Rebecca in questo film che sarà adattato per grande schermo da Ryan Ridley (Ghosted e Rick & Morty) a partire dalla storia originale di Kirkman. Oltreché dirigere, McKay produrrà il film con la quadra di Skybound Entertainment, che oltre a Kirkman conta anche David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Le riprese sono attualmente in corso a New Orleans. Con tutte queste premesse, è probabile che ci troveremo davanti a un progetto semplicemente folle, ricco delle più diverse contaminazioni. Insomma, la comedy horror che mancava nell’almanacco filmografico di Nicolas Cage.