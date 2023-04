Renfield, Adrian Martinez su Chris McKay: 'Grande rispetto per la tradizione Universal'

Quando si decide di fare un film su Dracula (o nel quale il nostro conte è in qualche modo presente) si fanno i conti con un passato glorioso fatto di decine di film, a maggior ragione se si opera in casa Universal: il regista di Renfield sembra essere pienamente consapevole della cosa, almeno stando alle parole di Adrian Martinez.

La star del film che potrebbe ridare vita al Dark Universe di Universal, infatti, ha parlato della capacità del regista di bilanciare humor e horror, sempre nel massimo rispetto di quella che è la lunghissima tradizione di film horror che portano il marchio della celebre casa di produzione.

"Penso sia qualcosa che il nostro regista, Chris McKay, abbia fatto con estrema intelligenza, perché lui nutre un grande rispetto per la tradizione horror di Universal, ma al tempo stesso riesce a dare un tocco molto moderno, un distorto senso dell'umorismo. Quell'equilibrio tra horror e humor, la gente lo ama. Io lo amo. Possiamo vederlo in tutti i media ormai, tra What We Do in the Shadows e tutto il resto" sono state le parole dell'attore. Che aspettative avete per il film con Nicolas Cage? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che su Steam è già disponibile il gioco di Renfield.