Renée Zellweger, la star di White Oleander: 'Le critiche sulla chirurgia mi rattristano'

Questa sera Renée Zellweger torna in tv con White Oleander, il film del 2002 diretto da Peter Kosminsky, tratto dal romanzo di Janet Fitch. L'attrice però, negli ultimi anni, ha fatto parlare di se soprattutto per il suo aspetto fisico, notevolmente modificato dalla chirurgia estetica.

Proprio a tal proposito, l'indimenticabile volto di Bridgette Jones ha dichiarato di essere stufa dei commenti sulla sua estetica che troppo spesso fanno passare in secondo piano quello che di fatto è il suo lavoro e che va molto al di là della semplice apparenza.

"Mi viene la nausea a rispondere sempre alla stessa domanda. Purtroppo il nostro aspetto è una caratterista fondamentale, è la nostra carta d'identità. Non sono riuscita a difendermi dal passare del tempo come avrei voluto, ma devo ammettere che le critiche sulla chirurgia mi rattristano, e molto".

La star di White Oleander non è l'unica ad aver cambiato i propri connotati, in più occasioni ad esempio, Nicole Kidman si è detto pentita della chirurgia estetica e dell'eccessivo uso di botox. Meg Ryan poi ha modificato i suoi connotati proprio per per la paura di invecchiare.

E sulla stessa questione Renée Zellweger ha poi aggiunto: "Non devo essere bella per gli altri, la bellezza non è quella. È tutt'altro. E nessuno dovrebbe pensarla al mio stesso modo. Apprezzo la mia eccentricità e adoro le mie imperfezioni. Così posso essere me stessa. Non dovevo essere una donna diversa nper gli altri. Sono sempre stata una tipa da capelli arruffati e blu jeans. Se ho deciso di cambiare è stata solo una mia scelta. E poi perchè dovevo per forza allinearmi a un modello che non mi rappresentava?".

Insomma, l'attrice non sembra rimpiangere la sua scelta.