Renée Zellweger è Judy Garland nel trailer italiano e nel poster del biopic

Online è stato pubblicato il trailer italiano e il nuovo poster di Judy, biopic cinematografico diretto dal regista teatrale Robert Goold, sull'iconica star del cinema Judy Garland, interpretata dal premio Oscar Renée Zellweger. Inoltre è stato mostrato un nuovo poster del film, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel periodo natalizio.

Judy è basato sulla sceneggiatura dell'autore di The Crown Tom Edge, e verrà prodotto da David Livingstone. Ambientato trent'anni dopo il grande successo di Il mago di Oz, nel quale interpreta la dolce Dorothy, Judy racconta la storia dell'attrice che arriva a Londra per esibirsi al nightclub Talk of the Town.



Judy dovrà districarsi tra le prove del concerto, i suoi manager insistenti, musicisti e colleghi. Per poi instaurare una relazione con Micky Deans, suo quinto marito. Dopo decenni la diva sente gli strascichi del passato e vorrebbe tornare nella sua terra natia, dopo oltre quarantacinque anni di carriera.

Nel cast del film troviamo Renée Zellweger, interprete di Roxie Hart in Chicago di Baz Luhrmann, ruolo che le fece vincere il premio Oscar quale miglior attrice non protagonista; Zellweger è Judy Garland, uno dei suoi ruoli più complicati.

La star americana è diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo della strampalata Bridget Jones, alla perenne ricerca dell'amore, nella trilogia di film dedicati al personaggio, insieme a Colin Firth e Hugh Grant.

Ora la sfida d'interpretare un'icona nella storia del cinema e pare che da queste prime immagini e sequenze presenti nel trailer la scommessa sia riuscita.