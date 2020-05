Renée Zellweger su Judy: 'Dieci anni fa non avrei empatizzato con lei'

È cambiata tanto Renée Zellweger da quando arrivò per la prima volta al grande pubblico, appena venticinquenne, con Giovani, Carini e Disoccupati. Era il 1994 e da allora, tra una Bridget Jones ed un Brokeback Mountain, la ragazza texana è cresciuta ed è diventata una brillante attrice che a cinquant'anni comincia a guardare in faccia la sua età.

Proprio il passare degli anni, infatti, è stata una componente essenziale per entrare appieno nel personaggio di quella Judy Garland che ha permesso a Zellweger di portare a casa un meritatissimo Oscar come Miglior attrice protagonista, almeno stando alle parole dell'attrice stessa.

"Non credo che sarei stata in grado di empatizzare con lei, no?" risponde Zellweger a chi le chiede se sarebbe stata la stessa cosa interpretare Garland 10 o 20 anni fa: "Non avevo ancora provato il caos che nasce quando dimentichiamo di dare la priorità a noi stessi. Non avrei compreso quanto sia faticoso stare lontana da casa per anni e sentire di non averne una, pur possedendola" ha spiegato la star de Il Diario di Bridget Jones.

A proposito della (ex) trentenne single più famosa del mondo, pare che per rendere al meglio l'aspetto e la psicologia di Bridget Jones Renée Zellweger abbia attraversato un vero e proprio calvario fisico e mentale: il risultato, però, fu a dir poco perfetto.