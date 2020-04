Renée Zellweger da Bridget Jones a Judy Garland: com'è cambiata l'attrice negli anni?

Ne è passato di tempo dal primo ruolo importante per Renée Zellweger: era il 1994 e il film era il Giovani, Carini e Disoccupati di Ben Stiller. Da quel punto in poi quella ragazza di origini svizzere ne avrebbe fatta di strada, riuscendo tra alti e bassi a venir riconosciuta per la grande attrice che è.

Notata, dopo il film di Stiller, anche per i ruoli interpretati in Betty Love (Golden Globe per la Miglior attrice in un film commedia o musicale) e in Jerry Maguire, la consacrazione definitiva arriva ovviamente nel 2001 Il Diario di Bridget Jones.

Bridget dà una svolta piuttosto decisa alla carriera di Zellweger, che da quel momento decide però di non voler restare intrappolata nell'immagine della ragazza timida, impacciata e poco sicura di sé e, nonostante decida di prestare il volto al personaggio altre due volte (Che Pasticcio, Bridget Jones e Bridget Jones's Baby), riesce a dimostrare il suo valore anche in ruoli e film di tutt'altro genere.

Nel 2003 arriva infatti la seconda candidatura come Miglior attrice protagonista agli Oscar (dopo quella ottenuta per Il Diario di Bridget Jones): il film è Chicago, che le vale anche il secondo Golden Globe come Miglior attrice; il 2004 è l'anno di un nuovo trionfo con Ritorno a Cold Mountain, che oltre al terzo Golden Globe consegna finalmente a Renée anche la statuina come Miglior attrice non protagonista agli Oscar.

Il decennio successivo, dopo la nuova parentesi nei panni di Bridget Jones nel 2005, vede una Zellweger un po' sottotono di cui non si ricordano interpretazioni particolarmente memorabili: è proprio Bridget a darle modo di tornare sulla cresta dell'onda nel 2016 con il terzo capitolo della serie, aprendole la strada che condurrà al secondo Oscar, stavolta come Miglior attrice protagonista, ottenuto quest'anno per l'interpretazione di una meravigliosa e decadente Judy Garland in Judy.

All'età di 51 anni Zellweger è dunque un'attrice che può forse finalmente mettersi alle spalle il suo personaggio più celebre e dimostrare tante volte ancora il suo immenso talento, magari senza più incappare in pause troppo lunghe per una come lei. Qui, per chi volesse saperne di più, trovate la nostra recensione di Judy.