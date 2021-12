Rendezvous With Rama, Denis Villeneuve alla regia del film tratto da Arthur C Clarke!

L'amore di Denis Villeneuve per la fantascienza non lo scopriamo certo oggi: il regista di Arrival è ormai riconosciuto come uno dei più interessanti esponenti del genere per quanto riguarda l'attuale generazione di registi, con l'annuncio arrivato in queste ore che non fa che confermare la direzione intrapresa dal nostro.

Dopo aver messo le mani su dei veri e propri totem con Blade Runner 2049 prima e Dune poi, infatti, Villeneuve ha deciso di confrontarsi con un altro mostro sacro della fantascienza accettando la regia di Rendezvous With Rama, film tratto dall'omonimo romanzo (reso in italiano con il titolo di Incontro con Rama) di Arthur C. Clarke, autore di romanzi cardine della letteratura fantascientifica come 2001: Odissea nello Spazio.

Il film seguirà la storia di un gruppo di astronauti intenti a cercare di interagire con una misteriosa astronave cilindrica apparsa improvvisamente nel nostro sistema solare. Alla produzione troveremo Alcon Entertainment, compagnia con cui già Villeneuve collaborò in occasione di Prisoners e Blade Runner 2049.

Ancora nulla si sa, invece, per quanto riguarda una possibile data per l'inizio della produzione, così come niente è ancora trapelato relativamente al cast del film. Nell'attesa di saperne di più, vi riproponiamo le ultime dichiarazioni di Denis Villeneuve sul futuro del cinema.