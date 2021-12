Renato Scarpa è morto: addio all'indimenticabile Robertino di Ricomincio da Tre

Il 2021 del cinema italiano si chiude con un ultimo, dolorosissimo addio: pochi minuti fa è infatti stata diffusa la notizia della morte di Renato Scarpa, indimenticabile volto di personaggi chiave di film cult della commedia italiana come il Ricomincio da Tre di Massimo Troisi e il Così Parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo.

Nato il 14 settembre del 1939, già sul finire degli anni '60 Scarpa si fece notare come caratterista di ottimo livello tra grande e piccolo schermo, esordendo nelle sale cinematografiche in Sotto il Segno dello Scorpione, di Paolo e Vittorio Taviani, e inaugurando così una carriera che l'avrebbe portato a diventare uno degli attori prediletti di alcuni tra i totem della nostra commedia.

Impossibile non pensare al Robertino del già citato Ricomincio da Tre (con Troisi, inoltre, il nostro tornò a lavorare ne Il Postino, di Michael Radford), ma anche al Cazzaniga partorito dalla geniale mente di Luciano de Crescenzo per i due film sul suo professor Bellavista; celebre anche la sua apparizione in uno dei più apprezzati film di Carlo Verdone, Un Sacco Bello, mentre non vanno dimenticate le incursioni di successo in film estranei alla commedia, come il leggendario Suspiria di Dario Argento o Nel Nome del Padre, di Marco Bellocchio.

In anni più recenti l'abbiamo visto prender parte a film come Habemus Papam, di Nanni Moretti, ma anche Il Racconto dei Racconti, di Matteo Garrone, o Diaz - Don't Clean Up This Blood, di Daniele Vicari. A proposito di quello che resta forse il ruolo più amato di Scarpa, comunque, vi riproponiamo qui il resoconto di un nostro incontro con i protagonisti di Ricomincio da Tre.