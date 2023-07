Renato Pozzetto compie 82 anni: 'Cochi? Non c'è stata separazione, nessun litigio'

Quella formata da Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni è stata e ancora è una delle coppie più amate della storia del cinema e del teatro italiano: pur avendo messo separato le rispettive carriere un bel po' di anni fa, i due comici non hanno mai effettivamente conosciuto crisi nel loro rapporto, come racconta lo stesso Pozzetto.

L'attore milanese, che oggi compie 83 anni e che già qualche anno fa si disse assolutamente soddisfatto della propria carriera, ha infatti categoricamente smentito qualunque voce di litigio tra lui e il suo partner storico, rifiutandosi addirittura di parlare di vera e propria separazione artistica: "Non c’è stata una vera e propria separazione e sicuramente nessuno screzio. A un certo punto io sono stato chiamato a girare un film in Spagna mentre facevamo Canzonissima con Raffaella Carrà. Poi ha debuttato anche Cochi al cinema, con Cuore di cane di Lattuada, e ognuno ha proseguito la strada per proprio conto" sono state le sue parole.

Il protagonista de Il Ragazzo di Campagna ha concluso: "Ma siamo rimasti sempre amici e nel 2000 abbiamo ricomposto il duo, e se ci assiste la salute continueremo anche in futuro a esibirci insieme". Insomma, lunga vita a Cochi e Renato e alla loro amicizia, che neanche un mondo spietato come quello dello spettacolo sembra esser stato in grado di scalfire!