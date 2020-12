Renato Pozzetto, che fine ha fatto il comico protagonista di Un Povero Ricco?

Renato Pozzetto è stato uno dei protagonisti più noti e apprezzati della comicità all'italiana, grazie soprattutto ad un particolare umorismo fuori dagli schemi che gli ha permesso di uscire dagli ambienti del cabaret milanese per approdare al cinema.

Da diverso tempo ormai, sia dal grande che al piccolo schermo si sono perse le su tracce, e sembra che l'attore superata la soglia degli 80 anni, abbia deciso di dedicarsi soprattutto al tepore della sua famiglia. Renato Pozzetto sembra essere rimasto molto scosso dalla perdita di sua moglie, con la quale aveva convissuto per oltre 42 anni, ma nel corso delle ultime interviste rilasciate, sarebbe disposto a tornare davanti la macchina da presa, suo grande ed indiscusso amore.

Questa sera avremo la possibilità di rivederlo in tv con Un povero ricco, il film italiano del 1983 diretto da Pasquale Festa Campanile in cui compare al fianco di Ornella Muti. In questa divertente pellicola Pozzetto interpreta il ricchissimo industriale Eugenio che preoccupato per l'andamento delle sue fabbriche, decide di farsi assumere sotto mentite spoglie come un operaio in una di queste. Nel corso di questa esilarante avventura incontra Marta, una donna umile della quale si innamora follemente.

Presto vedremo Pozzetto nel nuovo film di Pupi Avati. L'attore dovrebbe interpretare il ruolo del padre di Vittorio Sgarbi. Ne vedremo sicuramente delle belle!