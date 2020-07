Renato Pozzetto, il comico conferma:'Sarò il padre di Vittorio Sgarbi nel film di Avati'

Renato Pozzetto oggi compie 80 anni e in questi giorni sono diversi gli omaggi nei confronti del comico milanese, intervistato da la Repubblica. Nel corso della chiacchierata con il quotidiano, Pozzetto ha ripercorso alcuni momenti significativi della carriera e ha ricordato la moglie Brunella, scomparsa nel 2009 dopo 42 anni di matrimonio.

Tuttavia Pozzetto non si è limitato a ricordare ma ha parlato anche di futuro, annunciando ufficialmente la sua partecipazione al prossimo film di Pupi Avati, Le mi parla ancora, che racconta la storia dei genitori di Elisabetta e Vittorio Sgarbi. Pozzetto interpreterà proprio il padre del noto critico e politico, Giuseppe Sgarbi.



"Sarò proprio Giuseppe, bel ruolo. Certo che un figlio come Vittorio... ma magari a casa è diverso, chissà" afferma divertito l'attore, che tornerà sul grande schermo a cinque anni dalla sua ultima incursione, nel film di Alessandro Genovesi, Ma che bella sorpresa, al fianco di Claudio Bisio, Frank Matano e Valentina Lodovini.

Pozzetto nell'intervista ha ricordato in particolar modo la sua infanzia a Gemonio, l'amicizia con Cochi Ponzoni, prima del successo lavorativo a teatro, in tv e successivamente al cinema, tra gli anni '70 e gli anni '80.

Lei mi parla ancora di Pupi Avati avrà nel cast anche Fabrizio Gifuni nel ruolo del giovane Giuseppe Sgarbi, Stefania Sandrelli e Isabella Ragonese nei panni della moglie Rina Cavallini e Chiara Caselli nelle vesti di Elisabetta Sgarbi.

Renato Pozzetto ha ricordato il ruolo della famiglia e l'amore per Brunella nell'intervista con la Repubblica. Su Everyeye trovate il ricordo di Grandi Magazzini, uno dei film cult interpretati da Pozzetto.