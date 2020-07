Renato Pozzetto, aneddoto hot su Edwige Fenech: 'Sesso in vasca per La Patata Bollente'

Nel corso di un'intervista concessa a Barbara D'Urso qualche tempo fa, Renato Pozzetto ha raccontato un aneddoto a dir poco hot riguardante la splendida Edwige Fenech e la lavorazione del film La Patata Bollente.

Ospite a Domenica Live per ripercorrere le tappe salienti della sua carriera, Pozzetto si è concentrato su un curioso “incidente” che coinvolse la Fenech sul set della commedia sexy di Steno datata 1979.

"Dovevamo girare una scena in cui facevamo l’amore in una vasca. Ci siamo messi d’accordo con le maestranze per farlo senza imbarazzi, ma noi eravamo nudi e loro poi avrebbero montato quello che si doveva montare. A un certo punto il direttore della fotografia ha chiesto due minuti di pausa per cambiare le luci, e io Edwige siamo rimasti soli nella vasca! Eravamo ancora nudi, immersi nell’acqua tiepida. A un certo punto io le ho detto: 'Guarda che qui c’è un meccanismo che si lamenta!' Le dico che forse è meglio che io esca, e lei fa: 'No esco io, così mi rifaccio il trucco'. Allora arrivano con l’accappatoio, Edwige si alza, si abbassa l’acqua, e…. è uscito fuori, si è visto il coso! Lo ha visto solo un elettricista, ride e mi fa: Pozze’, guadagnerai pure qualche lira ma fai una vitaccia!".

