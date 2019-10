Reminiscence: Daniel Wu di Tomb Raider si unisce al cast del film di Lisa Joy

Secondo quanto riportato da Deadline, Daniel Wu si sarebbe aggiunto al cast di Reminiscence, nuovo sci-fi thriller che firmerà il debutto alla regia di Lisa Joy, la co-creatrice e produttrice esecutiva della serie HBO Westworld.

Secondo quanto abbiamo potuto apprendere finora dalle varie informazioni diffuse, la sceneggiatura del film è complessa e stratificata, essenzialmente però Hugh Jackman, protagonista del film, interpreterà un investigatore privato di nome Nick Bannister che si occupa di recuperare dei ricordi per i suoi clienti, ma la sua vita cambia improvvisamente quando si innamora di una delle sue clienti (Rebecca Ferguson); un giorno, la donna scompare improvvisamente lasciando Nick completamente in balia di se stesso. Quando decide di andarla a cercare scoprirà diversi lati della personalità di lei che prima non conosceva.

Daniel Wu è noto per la sua interpretazione nel più recente adattamento cinematografico di Tomb Raider con Alicia Vikander protagonista (di cui è stato annunciato il sequel diretto da Ben Wheatley); è apparso anche in film come Geostorm, Warcraft - L'inizio e L'uomo con i pugni di ferro.

Il film è ambientato in un futuro dove Miami è per gran parte sommersa a causa del riscaldamento globale. Del cast, oltre a Hugh Jackman e Rebecca Ferguson, fanno parte anche Thandie Newton, che ritrova così la Joy dopo la collaborazione in Westworld. La regista è anche produttrice del lungometraggio insieme ai partner Jonathan Nolan, Michael De Luca, e Aaron Ryder. In precedenza, a proposito della trama di Reminiscence, la Joy aveva dichiarato: "Sono sempre stata affascinata dalla memoria e ricordo che quando ho iniziato ad uscire con Jonah stava lavorando a qualcosa che la trattava. Eravamo all'inizio della nostra relazione e io volevo assolutamente fare un film sulla memoria. Quel film era Memento".

Le riprese di Reminiscence inizieranno entro questo autunno tra New Orleans e Miami, per una data d'uscita che probabilmente sarà fissata per la fine dell'anno prossimo. Lisa Joy e Jonathan Nolan torneranno con la terza stagione di Westworld sulla HBO nella primavera del 2020.