Un remake di Twins insieme a Peter Dinklage? Jason Momoa lo farebbe subito!

Jason Momoa è sembrato entusiasta dell'idea di reinterpretare, insieme a Peter Dinklage, una delle coppie più strane e riuscite della storia del cinema.

Al Celebrity Fan Fest di San Antonio, infatti, un fan ha proposto a Momoa l'idea di portare sul grande schermo un remake di Twins, la commedia del 1988 con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito nel ruolo di due improbabili gemelli, prestante e ingenuo il primo, basso, scaltro e disonesto il secondo.

Il nome di Peter Dinklage, altra star di Game of Thrones che con Momoa però non ha mai condiviso il set, è stato fatto dallo stesso fan che ha lanciato la proposta allo statuario attore di origini hawaiiane. Momoa, dal canto suo, non ha nascosto il suo gradimento: "Dimmi solo dove c***o devo firmare!" ha urlato al suo interlocutore. "Assolutamente. Sarebbe fantastico, adoro quel film!" ha poi concluso Momoa.

Chissà che, vista la reazione dell'attore, a qualcuno non possa davvero saltare in mente di metter su un'operazione del genere: Momoa e Dinklage riuscirebbero a reggere il confronto con quella che resta una delle coppie più assurde mai viste sul grande schermo? Nell'attesa di ciò, comunque, ciò che è certo è che vedremo di nuovo Momoa al cinema con Aquaman 2, in uscita nel 2022. L'attore, nel frattempo, si è molto impegnato a sensibilizzare i suoi fan sul climate change. Come? Radendosi la barba!