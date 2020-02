Il remake di Lilo e Stitch arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+

E' stato confermato che il remake live-action di Lilo e Stitch annunciato dalla Disney nel 2018 arriverà direttamente sul nuovo servizio di streaming on demand della compagnia, Disney+.

Le riprese dovrebbero iniziare già quest'anno, col progetto che è descritto come un ibrido live-action / CGI. Dall'annuncio originale, risalente come detto al 2018, non sono stati molti gli aggiornamenti circa il progetto, ma un nuovo rapporto di TheDisInsider rivela che la produzione dovrebbe iniziare ufficialmente alle Hawaii il prossimo autunno, il che lo metterebbe sulla buona strada per una data di uscita nel 2021.

Il rapporto, inoltre, suggerisce anche che l'attore vocale originale Stitch, Chris Sanders, tornerà a doppiare ancora una volta l'alieno protagonista. Non ci sono ancora notizie circa gli altri potenziali membri del cast.

Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il remake di Aladdin e sono attualmente a lavoro su un reboot dell'ispettore Gadget per Disney+, stanno producendo anche il nuovo Lilo & Stitch. Lo sceneggiatore di The Crooked Man Mike Van Waes ha scritto la sceneggiatura. Anche Zoe Kent e Louie Provost stanno supervisionando la produzione e la ricerca di un regista è attualmente in corso. Mentre il progetto si avvicina alla data di inizio della produzione autunnale, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili insieme ad alcuni annunci di casting per la nuova versione del film prossimamente.

Tra i prossimi remake live-action ricordiamo Peter Pan & Wendy, Bambi, Cruella, La Sirenetta e un sequel di Aladdin, mentre Mulan arriverà a marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo trailer del film.