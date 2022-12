Reinfeld, Nicolas Cage anticipa: 'Il mio sarà un Dracula pop-art'

Quando si tratta di Nicolas Cage bisogna aspettarsi di tutto: per quanto ci riguarda saremmo disposti a guardarlo recitare anche in uno spettacolo natalizio di una qualunque scuola elementare, figurarsi la curiosità che assale i nostri cuori nel pensarlo nei panni di uno dei personaggi più iconici della letteratura e del cinema horror.

In Reinfeld vedremo infatti Nicolas Cage nei panni di Dracula, due personaggi parimenti iconici secondo Nicholas Hoult, e chi siamo noi per dargli torto? Il vampiro interpretato dalla star di Face/Off è senza dubbio una delle novità più attese della prossima stagione cinematografica, ma che Dracula sarà quello con il volto del nipote di Francis Ford Coppola?

A parlarne è stato in queste ore proprio il diretto interessato: "Quando mi sono fatto un'idea di dove McKay volesse andare a parare, ho realizzato che il film ha quest'attitudine da commedia, da pop-art. Quindi ho pensato: 'Questo sarà un Dracula pop-art'. Warhol fece un grande Dracula nero su nero, questo sarà sulla scia di quel Warhol" sono state le parole di Nicolas Cage.

Che razza di Dracula potrebbe venir fuori con queste premesse? Noi preferiamo non provare neanche a immaginarlo: ci fidiamo ciecamente della follia e dell'estro del nostro Nic! Sempre Cage, intanto, parlò recentemente di Christopher Lee come fonte d'ispirazione per il suo Dracula.