Reinassance, tutte le canzoni presenti nel film concerto di Beyonce

Il 2023 sembra esser diventato l'anno dei film concerto dove, tantissimi artisti, hanno deciso di portare i propri live al cinema. Beyonce lo farà dal 1 dicembre con il documentario Renaissance che mostrerà anche moltissimi dietro le quinte sulla realizzazione del tour dell'artista.

Dopo l'enorme successo al botteghino raggiunto dal The Eras Tour di Taylor Swift, il film concerto di Beyoncé si prospetta essere un enorme successo in egual misura. Insomma, la nuova abitudine di mandare in sala grandi concerti che milioni di persone in giro per il mondo aspirano a vedere e seguire sta dando i suoi frutti. Dovendo adattare un concerto, in media di 2-2 ore e 30, in un film documentario, molto spesso capita che alcuni brani vengano tagliati o ridotti appena ad un assaggio.

In occasione dell'uscita di Renaissance, sono stati annunciati, oltre che i diversi ospiti che compariranno all'interno del film, anche i brani che saranno presenti. Nel documentario saranno mostrate le ospitate di Kendrick Lamar, Diana Ross, Megan Thee Stallion e, ovviamente, la figlia di Beyonce, Blue Ivy Carter, diventata virale durante il tour della madre per la coreografia di My Power che ha eseguito nella maggior parte dei concerti. I brani che saranno presenti, invece, sono:

"Dangerously in Love 2”

“Flaws and All”

“I’m That Girl”

“Cozy”

“Alien Superstar”

“Lift Off”

“Cuff It”

“Energy”

“Break My Soul + The Queens Remix”

“Formation”

“Diva”

“Run the World (Girls)”

“My Power” (feat. Blue Ivy Carter dancing)

“Black Parade”

“Savage” with Megan Thee Stallion

“Partition”

“Church Girl”

“Get Me Bodied”

“Before I Let Go”

“Crazy in Love”

“River Deep, Mountain High”

“Love Hangover (Diana Ross Intermission)”

“Plastic Off the Sofa”

“Virgo’s Groove”

“Naughty Girl” + “Love to Love You Baby”

“Move”

“Heated”

“Kitty Kat”

“Thique”

“All Up in Your Mind”

“Drunk in Love”

“America Has a Problem” with Kendrick Lamar

“Pure/Honey”

“Summer Renaissance”

Alla premiere di Renaissence erano presenti anche le Destiny's Child al completo ma non insieme. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!