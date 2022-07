Le Regole del Caos, Alan Rickman accettò perché 'come Luigi XIV devi muoverti poco'

Alan Rickman ci ha lasciato in eredità decine di interpretazioni memorabili: dalla saga di Harry Potter a Die Hard, passando per Love Actually, Robin Hood - Principe dei Ladri, Ragione e Sentimento e tante altre ancora. Ma quanti ricordano quel Le Regole del Caos di cui, oltre che protagonista, Rickman fu anche regista?

Il film del 2014 fu per la star di Severus Piton la seconda volta dietro la macchina da presa (la prima fu per L'Ospite d'Inverno: era il 1997), con Rickman che rifiutò inizialmente il coinvolgimento come attore proponendosi però appunto come regista, avendo molto apprezzato lo script del film. Ma cosa lo spinse a cambiare idea?

A proporre il ruolo di re Luigi XIV al buon Alan fu il produttore Gail Egan, convinto che non esistessero scelte migliori di Rickman per il ruolo del sovrano. Ma cosa spinse l'attore a cambiare idea? A spiegarlo fu proprio il diretto interessato: "Il fatto è che se interpreti Luigi XIV non devi muoverti troppo, e inoltre non sarebbe una bugia dire che, come Luigi XIV, devi mantenere sempre quell'espressione vigile che è la stessa che devi avere da regista" furono le parole dell'attore.

Insomma, tutto lo sforzo richiesto a Rickman fu quello di imparare qualche battuta e indossare una parrucca: più che fattibile in fondo, non trovate? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione de Le Regole del Caos.