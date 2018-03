Regno Unito: uomo muore al cinema, incastrato al poggiapiedi di una poltrona elettrica

Sembra la trama di un film dell'orrore, ma quanto è accaduto è realtà. Una serata al cinema si è conclusa con ladi un uomo che ha inavvertitamente accostato la testa al poggiapiedi della sua poltrona elettronica, rimanendo incastrato.

Variety ha riportato un uomo di Birmingham, U.K., è tragicamente morto dopo essere rimasto intrappolato in una poltrona del cinema. La vittima, Ateef Rafiq, 24 anni, si trovava all'interno del complesso cinematografico di Vue presso Star City, il 9 marzo, ma la sua morte non è stata dichiarata fino al 16 dello stesso mese.

Apparentemente, Rafiq stava cercando di raccogliere il suo telefono, scivolato nei posti Gold Class del cinema. Dopo essersi chinato, il poggiapiedi del sedile elettrico si è schiacciato sulla sua testa. Dopo aver capito quanto stava accadendo, il ragazzo si è fatto prendere dal panico, mentre i membri del personale e altri clienti hanno cercato di liberarlo.

Sfortunatamente, mentre l'uomo non ha riportato alcun danno fisico, è morto per arresto cardiaco. Non è chiaro se sia stato liberato dalla "trappola" mentre era ancora cosciente, ma i paramedici sono riusciti ad arrivare all'interno del cinema in tempo per eseguire con successo il massaggio cardiaco. Subito dopo, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dal dal servizio di ambulanza delle West Midlands ma, sfortunatamente, Rafiq non ce l'ha fatta. Vue ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla questione, condividendo anche che è in corso un'indagine completa sull'incidente:

"A seguito di un incidente avvenuto venerdì 9 marzo nel nostro cinema di Birmingham, possiamo confermare che un cliente è stato portato in ospedale quella sera stessa. Siamo rattristati dell'apprendere che è morto il giorno venerdì 16 marzo. È in corso un'indagine completa sulla natura dell'incidente. I nostri pensieri e condoglianze vanno alla famiglia che avrà il nostro pieno sostegno e assistenza."