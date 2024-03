Il regno del pianeta delle scimmie, tante scene inedite nell'entusiasmante teaser trailer

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del trailer ufficiale de Il regno del pianeta delle scimmie, 20th Century Studios e Disney hanno svelato in queste ore un nuovo teaser promozionale dell'atteso nuovo film della famosa saga cinematografica de Il pianeta delle scimmie.

Nel filmato, come sempre disponibile nel player all'interno dell'articolo, possiamo vedere nuove scene del prossimo villain Proximus Caesar sul suo trono, e anche un'inquietante scimmia vestita con una maschera rituale per quella che ha tutta l'aria di essere una sequenza di tortura.

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise de Il pianeta delle scimmie con un film ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie oggi sono diventate la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra: mentre il nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Nel cast Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo), con una sceneggiatura firmata da Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

Il film uscirà l'8 maggio in Italia. Per altri contenuti scoprite la timeline de Il regno del pianeta delle scimmie.

