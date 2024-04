Il regno del pianeta delle scimmie, svelata la durata: sarà record assoluto per la saga

Dopo la pubblicazione del trailer esteso de Il regno del pianeta delle scimmie, in queste ore è stata svelata anche la durata del nuovo capitolo della famosa saga di fantascienza, che a quanto pare segnerà un vero e proprio record per il franchise.

In queste ore infatti negli Stati Uniti i biglietti del film 20th Century Studios sono stati ufficialmente messi in vendita, e di conseguenza la nota catena di cinema AMC ha rivelato sul proprio sito che la durata della proiezione de Il regno del pianeta delle scimmie sarà di 145 minuti: oltre all'ennesima conferma che, al giorno d'oggi, i blockbuster continuano ad 'espandere' la propria durata media rispetto a quelli di qualche anno fa, da segnalare anche che si tratterà di un record per il franchise de Il pianeta delle scimmie, dato che andrà a superare di circa cinque minuti il primato fissato precedentemente da The War: Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, che invece aveva una durata di 140 minuti.

La saga moderna de Il Pianeta delle Scimmie è perfetta per analizzare l'evoluzione moderna dei nuovi blockbuster: il primo capitolo, Rise of the Planet of the Apes del 2011, aveva una durata di appena 105 minuti, mentre il suo sequel, Dawn of the Planet of the Apes, arrivato nel 2014, aveva una durata di 130 minuti. La crescita esponenziale come detto è passata anche per i 140 minuti di War: Il pianeta delle scimmie, che a quel tempo divenne il film più lungo della serie.

Il film uscirà l'8 maggio in Italia: per altri contenuti scoprite com'è nato Il regno del pianeta delle scimmie nel passaggio tra Fox e Disney.

