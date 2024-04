Il regno del pianeta delle scimmie: il nuovo spettacolare trailer esteso da 3 minuti

Dopo il recente e breve teaser trailer de Il regno del pianeta delle scimmie, il nuovo attesissimo film della saga targata 20th Century Studios è tornato a mostrarsi al pubblico grazie ad un nuovo trailer esteso.

Pensato per il circuito IMAX, il nuovo filmato promozionale de Il regno del pianeta delle scimmie ha una durata di 3 minuti e può essere riprodotto comodamente all'interno del player che trovate nell'articolo: l'anteprima inizia con la prima clip del film, in cui vediamo la feroce umana Mae (Freya Allan) braccata da un implacabile gruppo di gorilla. Proprio mentre sta per essere catturata, l'eroico scimpanzé Noa (Owen Teague) appare a cavallo, chiamandola per nome. Mae coglie l'occasione alzandosi e correndo verso Noa, riuscendo a saltare sul suo cavallo all'ultimo secondo e a sfuggire per un pelo alla cattura. Nel filmato ci sono anche tante scene inedite, inclusa l'apparizione del tirannico di Proximus Caesar (Kevin Durand).

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball, autore della trilogia cinematografica di Maze Runner, ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

Prodotto da 20th Century Studios e distribuito da Disney, il film arriverà l’8 maggio nelle sale italiane.

