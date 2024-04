Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo sguardo al villain nel poster ufficiale

Sono stati svelati i primi numeri al box office di “il regno del pianeta delle scimmie”, così come è stato rivelato un nuovo poster del film che ci regala un primo piano dell’antagonista.

L’immagine, pubblicata da Fandango, ci offre un focus su Proximus Caesar, il villain della pellicola pronto a dare battaglia. Il regno del pianeta delle scimmie “si svolge quasi 300 anni dopo gli eventi di Guerra per il pianeta delle scimmie, in un futuro in cui le civiltà scimmiesche sono emerse dall'oasi in cui Cesare ha condotto i suoi simili. Nel frattempo, gli esseri umani sono regrediti a uno stato primitivo e selvaggio, perdendo persino la capacità di parlare. Quando il letale re Proximus Caesar inizia a distorcere il messaggio del suo omonimo e a usare la tecnologia umana per schiavizzarli, uno scimpanzé di nome Noa intraprende un viaggio straziante insieme a una ragazza umana di nome Mae per creare un futuro più luminoso.”

Alla regia del film c’è Wes Ball, già conosciuto per la saga di Maze Runner e futuro regista dell’adattamento live action di The Legend of Zelda. Il cast della pellicola è composto da Peter Macon, Eka Darville, Sara Wiseman, Dichen Lachman e William H. Macy. Il regno del pianeta delle scimmie arriverà nei cinema italiani l’8 maggio. Qui potrete vedere il trailer esteso de Il regno del pianeta delle scimmie.

