Il regno del pianeta delle scimmie, primo sguardo al fumetto Beware the Planet of the Apes

Se il nuovo film Il regno del pianeta delle scimmie farà da ponte tra la trilogia di Cesare curata da Matt Reeves e i film originali della saga de Il pianeta delle scimmie, il popolare franchise di fantascienza è destinato ad espandersi ancora con Beware of the Planet of the Apes.

In queste ore, infatti, Marvel Comics ha presentato il nuovo fumetto Beware of the Planet of the Apes, la cui pubblicazione inizierà a gennaio 2024 e mese dopo mese accompagnerà i lettori fino alla data di uscita de Il regno del pianeta delle scimmie, primo film della saga realizzato da Disney dopo la fusione con Fox in arrivo il prossimo maggio. Il fumetto a firma di Marc Guggenheim e Alvaro López, che lo ha mostrato sui social tramite la succosa anteprima disponibile in calce all'articolo, è un prequel del film originale de Il Pianeta delle scimmie ed è dunque è ambientato dopo gli eventi del capitolo diretto da Wes Ball.

La protagonista è Nova, il personaggio interpretato da Linda Harrison ne Il pianeta delle scimmie del 1968, che verrà reclutata da Cornelius e Zira per una missione di salvataggio dopo la scomparsa del nipote Lucius. Nel film originale, Nova è una donna umano che fugge dalla società delle scimmie con l'astronauta protagonista George Taylor. Come la maggior parte degli esseri umani del futuro, Nova non è in grado di parlare e viene trattata come un animale pericoloso dalle scimmie che governano il pianeta.

