Il regno del pianeta delle scimmie: pubblicate nuove incredibili foto ufficiali

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguardi Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Insieme a una nuova e ufficiale data d’uscita anticipata, sono state infatti pubblicate diverse bellissime immagini direttamente dal set del film con i protagonisti delle due fazioni ritratti da vicino e presentati al pubblico dello storico franchise.

Dopo aver riportato le parole del regista a proposito del ritorno di Andy Serkis in Kingdom of the Planet of the Apes, torniamo ad occuparci del nuovo capitolo della saga fantascientifica nata come adattamento del romanzo di Pierre Boulle per condividere le nuove e straordinarie immagini che ci regalano un’anteprima dei personaggi che andremo a conoscere nell’opera.

Il nuovo film di Wes Ball ci porterà all’interno di un regno in cui la contrapposizione tra scimmie e umani sta per prendere una nuova piega a seguito delle decisioni di una giovane scimmia e del suo viaggio che metterà in discussione tutto quello che è stato costruito dai suoi predecessori.

20th Century Studio ha deciso di puntare moltissimo sul nuovo prodotto di una saga che ha sempre regalato grandi soddisfazioni al box office, optando per anticiparne l’uscita al 10 maggio 2024 per non ritrovarsi a dover rivaleggiare contro Mad Max: Furiosa, in uscita il 23 maggio 2024.

In attesa di poter vedere un ultimo trailer prima della pubblicazione del film, vi lasciamo alle bellissime immagini dal set e alle parole del regista a proposito del villain di Kingdom of the Planet of the Apes.