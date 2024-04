Il regno del pianeta delle scimmie paragonato ad Avatar e Dune: e l'hype sale

Il CinemaCon è rimasto impressionato dall'epico filmato di presentazione de Il regno del pianeta delle scimmie, ma in queste ore i produttori del nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza l'hanno toccata piano paragonando il film a due capolavori della fantascienza di oggi, Avatar e Dune.

Parlando con SFX magazine di ciò che distinguerà la nuova puntata del franchise de Il Pianeta delle Scimmie dagli scorsi episodi, i produttori Rick Jaffa e Amanda Silver, che sono stati anche sceneggiatori degli acclamati tre film precedenti del franchise, si sono focalizzati sul nuovo status quo della Terra, dato che questo nuovo film sarà ambientato secoli dopo The War: Il pianeta delle scimmie.

"Beh, il mondo è molto cambiato rispetto al film precedente", hanno detto Jaffa e Silver. "A livello tematico pone domande diverse e i personaggi sono diversi. Inoltre, credo che questo film possa giocarsela con gli spettacoli di Avatar o Dune: è visivamente sbalorditivo, non c'è niente di simile in gro, davvero. Questo tipo di esperienza cinematografica vi permetterà di scoprire un mondo completamente nuovo. Sì, è il nostro mondo, il mondo della saga de Il pianeta delle scimmie, ma stavolta sembra diverso. È un film bellissimo, ancorato a personaggi meravigliosi a cui ti affezioni davvero. Sì, hai questo panorama epico, ma niente di tutto ciò funziona a meno che non sia ancorato a grandi personaggi e ad una storia avvincente."

Il film uscirà l'8 maggio prossimo in Italia. Per altri contenuti guardate il trailer esteso de Il regno del pianeta delle scimmie.

