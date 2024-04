Il regno del pianeta delle scimmie, Owen Teague è andato 'alla scuola delle scimmie'

Il nuovo poster de Il regno del pianeta delle scimmie ci avvicina all’uscita della pellicola, e nel frattempo, Owen Teague ci rivela di essere andato in una "scuola delle scimmie”.

In che senso? L’interprete di Noa all’interno della pellicola, in un’intervista con Variety, ha confessato di aver trascorso giorni in un santuario delle scimmie della Florida e un periodo di sei settimane alla "scuola delle scimmie", dove lui e il resto del cast del film “hanno lavorato con un insegnante di movimento per entrare in contatto con i loro lati scimmieschi”.

“Sono molto parsimoniose. Non le vedi sedersi e poi spostarsi per mettersi comode. Si piantano nel posto giusto e ci restano. Sono così fisicamente presenti. Gli esseri umani spostano sempre i piedi e fanno cose con le mani. Quando le scimmie toccano terra fanno tipo- Boom! Boom! Boom!". dice Teague. "Quindi può essere doloroso".

Kevin Durand, interprete di Proximus Caesar, ricorda di aver incontrato Teague per la prima volta sul set dopo aver appena finito una scena. "Senza uscire dal personaggio, Owen ha iniziato a muoversi verso di me come una scimmia, nascondendosi dietro le cose e comportandosi come se stesse cercando di capire cosa fossi. Mi invitava a giocare. Era come se mi dicesse: 'Ecco, prendi questa pillola blu".

Un’esperienza estremamente immersiva per il cast della pellicola, che sicuramente avrà aiutato parecchio per una miglior resa a livello interpretativo. Qui potrete vedere l’ultimo trailer di “Il regno del pianeta delle scimmie”.

