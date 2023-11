Il regno del pianeta delle scimmie non 'disneyficherà' la saga: la promessa di Wes Ball

Il regno del pianeta delle scimmie sarà il nuovo film del famoso franchise di fantascienza creato dalla 20th Century Fox, ma sarà anche il primo realizzato dalla Disney dopo la conclusione della trilogia curata da Matt Reeves e la fusione delle due società.

Un po' come è successo con altre ex proprietà Fox passate recentemente in mano alla Disney, come ad esempio Prey e la saga di Predator, oppure come avverrà prossimamente con il franchise di Alien e di Deadpool, Il regno del pianeta delle scimmie non offrirà una versione disneyificata della saga, e il regista Wes Ball ha promesso che il suo film sarà fedele alle atmosfere originali:

"Volevo fare un grande salto in avanti nel tempo", ha dichiarato il regista parlando del film con Empire Magazine. "È abbastanza significativo che lo spirito di Cesare sia ancora molto forte nell'epoca in cui è ambientato il film, ma la maggior parte dei suoi parenti ancora in vita non faranno parte della storia. Se gli ultimi tre film riguardavano l'età della pietra del pianeta delle scimmie, qui possiamo vedere cosa succede quando si entra nell'età del bronzo. Il nostro personaggio principale - la giovane Noa - incontrerà diversi personaggi lungo il suo viaggio e la sua avventura non sarà in alcun modo disneyficata, se mi è permesso dirlo!".

