Il regno del pianeta delle scimmie, nuovi dettagli sulla storia: Noa è figlio di Cesare?

La rivista Empire ha pubblicato una succosa anteprima relativa all'attesissimo nuovo film Il regno del pianeta delle scimmie, in arrivo a maggio 2024, svelando nuovi interessanti dettagli sulla storia.

Oltre alla conferma che Il regno del pianeta delle scimmie darà il via ad una nuova trilogia targata Disney e 20th Century Studios, che proseguirà il franchise rinato sotto la guida di Matt Reeves con la precedente trilogia composta da Rise of the planet of the apes, Dawn of the planet of the apes e War for the planet of the apes, il regista Wes Ball ha confermato l'identità di Noa, la scimmia protagonista del nuovo ciclo narrativo. Stando alle nuove informazioni, e contrariamente a quanto era stato riportato in precedenza, Noa non sarà la figlia di Cesare, il mitico leader delle scimmie al centro della precedente trilogia, dato che la nuova storia inizierà circa 300 anni dopo la conclusione di War for the planet of the apes.

"Noa non ha idea di chi sia Cesare" ha confermato anche l'attore Owen Teague. "Parte del suo viaggio è la scoperta dell'eredità lasciata da Cesare e delle sue varie interpretazioni che quell'eredità ha assunto nel corso del tempo. Noa deve dare un senso alle imprese di Cesare, a ciò che è stato costruito dopo di lui." Per quanto riguarda il malvagio Proximus Caesar, l'attore Kevin Durand spiega: "Cesare è quasi una figura religiosa, e Proximus ha assunto il nome Cesare perché è considerata la posizione più alta nella società delle scimmie. Si tratta di un'autoproclamazione, il suo scopo è garantire che le scimmie continuino ad evolversi."

Per altri contenuti ecco cosa sappiamo sulla data d'uscita in Italia de Il regno del pianeta delle scimmie.