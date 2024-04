Il regno del pianeta delle scimmie: la descrizione dell'epico filmato dal CinemaCon

Dopo la pubblicazione del nuovo poster de Il regno del pianeta delle scimmie, grazie al CinemaCon 2024 possiamo fornirvi nuove anticipazioni sull'atteso prossimo episodio della famosa saga di fantascienza oggi distribuita da Disney.

Durante il panel dello studio, infatti, è stato mostrato un lungo filmato in anteprima de Il regno del pianeta delle scimmie: il filmato inizia seguendo un uccello che volta in alto sopra un mondo estremamente verde e rigoglioso di piante e alberi, nel quale le scimmie corrono selvagge e libere, dondolandosi sui resti di quello che una volta era un edificio di metallo ora ricoperto di vegetazione come tutto il resto della città fantasma intorno a loro.

Un trio di scimmie si imbatte in un nido di uova di uccelli e la scimmia più anziana ricorda loro che devono lasciare un uovo perché questa è la legge: "Li alleveremo insieme come siamo stati cresciuti noi", proclama una delle scimmie. Arrivano ad uno spazio tra due strutture e Noa (la scimmia protagonista interpretata da Own Teague) usa un pezzo di metallo per lanciarsi in avanti e agganciarsi alla struttura successiva. Salendo in cima, trova altre quattro uova in un nido: mentre prova a prenderle, un uccello arriva in volo e lo colpisce con i suoi artigli. Noa cade e quando cerca un appiglio quello si sgretola, ma prima di precipitare la scimmia riesce ad afferrare un pezzo della struttura, con i suoi amici che tirano un sospiro di sollievo.

Dopo questa scena parte un trailer esteso, accompagnato dal logo 20th Century Studios: tra le sequenze mostrate anche una con il padre di Noa, che viene ucciso quando un plotone di scimmie a cavallo danno fuoco al loro villaggio: il filmato termina con il protagonista che, dopo aver seppellito il padre nel villaggio incenerito, parte in sella al sua cavallo e armato di lancia per andare alla ricerca dei suoi amici fatti prigionieri.

Il film uscirà in Italia dall'8 maggio prossimo. Per altri contenuti godetevi il trailer esteso de Il regno del pianeta delle scimmie.

