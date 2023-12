Il Regno del Pianeta delle Scimmie darà il via a una nuova trilogia!

Il franchise del Pianeta delle Scimmie è già stato ripreso con una trilogia di film, con Andy Serkis come protagonista nei panni di Caesar. Considerato il successo della trilogia precedente, i fan sono ottimisti anche nei confronti de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, la nuova trilogia in arrivo.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie uscirà nelle sale il 24 maggio 2024. "Abbiamo pensato a questa cosa come a una trilogia fin dall'inizio. Avevamo queste idee grandiose su che direzione potesse prendere e come potesse entrare a far parte dell'eredità di questi film. Quindi sto di certo parlando allo studio proprio ora sulla prossima storia" ha dichiarato il regista Wes Ball, che ha anche promesso di non "disneyificare" la saga.

"Questi ultimi tre film erano sulla fine di qualcosa. Erano sulla fine di questa storia di Mosè. Erano sulla fine dell'umanità. E abbiamo pensato "Dalle ceneri dei film precedenti, faremo crescere un nuovo albero da scalare". Questo film è decisamente sull'inizio di qualcosa". Bell aveva precedentemente confermato un significativo salto nel tempo tra War e Kingdom: 300 anni dopo gli eventi di War.

Questa è la descrizione del nuovo film: "Il regista Wes Ball infonde nuova vita nell'epico franchise globale ambientato diverse generazioni dopo il regno di Caesar, dove le scimmie erano la specie dominante che viveva armoniosamente e gli umani erano stati ridotti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tiranno delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia affronta un viaggio che gli farà dubitare di tutto quello che sa sul passato e di fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli uomini".

Il Regno del Pianeta delle Scimmie avrà nel cast Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy.

Qui il nostro articolo dove facciamo il punto sui capitoli precedenti de Il Pianeta delle Scimmie.